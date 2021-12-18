Galatasaray'da İsmail Çipe'nin şaşırtan istatistiği! Başakşehir'e verilen iddaa oranı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Burak Sergenin Gizemli arkadaşıBurak Sergen'in 'Gizem'li arkadaşı#Burak Sergen
Nişantaşı’nda Demet Akalın trafiğiNişantaşı’nda Demet Akalın trafiği#Demet Akalın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da İsmail Çipe'nin şaşırtan istatistiği! Başakşehir'e verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Başakşehir
Galatasarayda İsmail Çipenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

Muslera'dan yoksun Marcao'nun oynamasının şüpheli olduğu Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'le kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

GALATASARAY

Sivas deplasmanında Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda yediği golle 1-0 kaybeden Galatasaray, son 5 lig maçını galibiyetsiz geçmiş oldu.

Muslera'nın yokluğunda eldivenler İsmail Çipe'ye emanet olacak ve Çipe, Süper Lig'de ikinci kez Galatasaray formasıyla bir mücadeleye ilk 11'de başlamış olacak.

En son 2018/19 sezonunun son haftasında Sivasspor'a karşı ilk 11'de olan Çipe, o maçta kalesinde 4 gol birden görmüştü ve sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 4-3 kaybetmişti.

Muslera dışında Sacha Boey ve Christian Luyindama da sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Marcao'nun durumu ise maç saati netleşecek.

TD Fatih Terim "Nelsson & Alpaslan" stoper ikilisiyle maça başlayabilir. Orta alandaki "Taylan, Cicaldau & Berkan" üçlüsü bozulmaz.

Hücumun en ilerisinde Mbaye Diagne olur, kanatlarda Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu izleriz.

BAŞAKŞEHİR

Haberin Devamı

Takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamla çıktığı 8 lig maçında 22 puan (7 galibiyet - 1 beraberlik) topladı ve 16 hafta sonunda 4. sıraya kadar tırmandı.

Son 3 lig maçında kaleyi Muhammed Şengezer koruyor ve bu 3 maçın 2'sinde gol yemedi. Muhammed'in önünde "Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali" dörtlüsünü izliyoruz.

Kaptan Mahmut Tekdemir orta alanda sakatlığı olmadıkça değişmiyor. Yanında Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Danijel Aleksic dörtlüsünden ikisini görüyoruz.

Bir kanatta Edin Visca, diğerinde Nacer Chadli forma giyiyor. Hücum merkezinde Stefano Okaka değişmez.

Visca'nın 11 gol katkısı (3 gol - 8 asist), Okaka'nın ise direkt 8 golü bulunuyor. 

Galatasarayda İsmail Çipenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının tamamında ilk yarılarda eşitlik (İYX) vardı.

- Başakşehir'in Emre Belözoğlu yönetiminde deplasmanda oynadığı 3 maç da "2.5 ÜST" bitti. 

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Haberin Devamı

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,83 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,93'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,70 iken Misli.com'da 1,80!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%26'lık kesim sarı-kırmızılı ekibin ligdeki kötü gidişe Başakşehir karşısında son vereceğini düşünüyor...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Galatasarayda İsmail Çipenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

Geçen sene bu zamanlar PSG ile Başakşehir, ırkçılığa karşı "tek yürek" olmuştu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu