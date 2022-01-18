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Galatasaray'da Işıtan Gün'den Muslera yalanlaması! Transfer...

#Galatasaray#Işıtan Gün#Muslera
Galatasarayda Işıtan Günden Muslera yalanlaması Transfer...

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, takım kaptanı Fernando Muslera'nın ayrılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

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Galatasaray'da son dönemin tartışılan isimlerinden olan yönetici Işıtan Gün, Fernando Muslera'yla yolların ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Işıtan Gün, kendisinin böyle bir şey söylemediğini ve çıkan haberlerin yalan olduğunu belirtti.

Asist Analiz'e konuşan Gün, "Kesinlikle doğru değil. Zaten Muslera ile de bu konuyu konuştuk. Benim böyle bir şey söylemem mümkün değil." diye konuştu.

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Transferde tek yetkili ismin başkan Burak Elmas olduğunu belirten Işıtan Gün, "Transfer çalışmaları başkanımızın gözetiminde ve direktifiyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Işıtan Gün#Muslera

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