Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin alternatifi Erick Pulgar

Galatasaray'da transfer listesinin başında bulunan İrfan Can Kahveci transferi Başakşehir'in olumsuz tavrı nedeniyle zora girerken, İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray, İrfan Can'ı çok istiyor ancak Başakşehir'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle alternatif çalışmaları da sürüyor. Salih Uçan ve Aytaç Kara "Bizim için yeterli değil" denilerek Fatih Terim'den veto yedi.





ERICK PULGAR İDDİASI

Orkun Kökçü'ye onay çıktı. Ancak onun için alınan ilk fiyatlarda hiç de parlak değil. İrfan Can'a çok yakın rakamlar ortaya çıktı. Terim'i mutlu edecek orta saha oyuncuları aranmaya devam ediyor.

İtalya'dan tam da bu iddiaları tamamlayacak bir haber geldi. Yerel La Nazione gazetesi, Fiorentina'da forma giyen Şilili Erick Pulgar'ı, Leeds United ve Torino ile beraber Galatasaray'ın da izlediğini yazdı. Haberde başka detay verilmezken gözler Aslan'a çevrildi. (Fotomaç)

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