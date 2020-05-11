MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da indirim günleri! Görüşmeler başlıyor
GeriFutbol Galatasaray'da indirim günleri! Görüşmeler başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da indirim günleri! Görüşmeler başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da indirim günleri! Görüşmeler başlıyor
Abone Olgoogle-news

Galatasaray bu hafta içinde yabancı futbolcular ile görüşecek ve indirimle ilgili son kararlarını soracak. Salgın, futbol ekonomisini vururken, Galatasaray Kulübü de futbolcularının maliyetini düşürmek için harekete geçmişti.

Nisan ayında taleplerini ileten G.Saray beklemeye geçmiş ve aceleci davranmamıştı. Bu süreçte özellikle kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera, FIFA’nın da mücbir sebep olarak gördüğü, kulüplerden yana tavır aldığı bu konuda olumlu geri dönüş yapmıştı.

YILDIZLAR DİNLENECEK

Selçuk ve 3 milyon 575 bin Euro’luk ücretini 2.6 milyon Euro’ya indiren Muslera’nın ardından diğer oyuncuların nasıl bir tavır alacağı ile ilgili sorunun yanıtı bu hafta netleşecek.

Yönetim başta yıllık 5 milyon Euro alan Falcao, 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli ve garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Younnes Belhanda olmak üzere futbolcular, temsilcileri ile görüşerek onları dinleyecek.

 

Galatasarayda indirim günleri Görüşmeler başlıyor

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle