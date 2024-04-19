Galatasaray'da imza günü! Muslera, Torreira ve Barış Alper Yılmaz tamam, sürprizler...

Haberin Devamı

Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan duyuru:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."

MUSLERA, TORREIRA, BARIŞ ALPER YILMAZ VE SÜRPRİZLER

Galatasaray'ın imza töreninde Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer alması bekleniyor. Ayrıca birkaç oyuncunun da sürpriz bir şekilde katılabileceği belirtiliyor.