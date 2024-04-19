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Galatasaray'da imza günü! Muslera, Torreira ve Barış Alper Yılmaz tamam, sürprizler...

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#Galatasaray#Muslera#Torreira
Galatasarayda imza günü Muslera, Torreira ve Barış Alper Yılmaz tamam, sürprizler...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 13:03

Galatasaray, bugün saat 16.00'da A takım oyuncularıyla sözleşme yenileme töreni yapılacağını açıkladı.

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Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan duyuru:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."

MUSLERA, TORREIRA, BARIŞ ALPER YILMAZ VE SÜRPRİZLER

Galatasaray'ın imza töreninde Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer alması bekleniyor. Ayrıca birkaç oyuncunun da sürpriz bir şekilde katılabileceği belirtiliyor.

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