Galatasaray'da ilklerin gecesi: Taraftarlar 'Vur' dedi, Abdülkerim Bardakcı 30 metreden vurdu tribünleri kırmadı! Avrupa Ligi'nde sahne sürpriz isimlerin...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk 25 dakikasında 2 farklı üstünlük elde eden Galatasaray'da dikkat çeken detaylar öne çıktı.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre bu müsabakada değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ile Eyüp Aydın, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi ile Gabriel Sara sakatlığından ve Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarındaki rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i unutmadı. Taraftarlar, kale arkası tribününde 'Geçmiş olsun Dursun Başkan' pankartı açarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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STATTA MÜZİK ÇALMADI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında vefat eden vatandaşlar unutulmadı. Yaşanan olaylardan dolayı statta mücadele öncesinde müzik çalmadı ve başsağlığı anonsu yapıldı. Galatasaraylı futbolcular da maçta siyah bant taktı.

DAVINSON ATTI, İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın ilk golü 6. dakikada Mertens'in kullandığı kornere iyi yükselen Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla geldi.

Kolombiyalı stoper, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

28 yaşındaki savunmacı, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 3 gol kaydetmişti.

ABDÜLKERİM UZAKLARDAN AVLADI

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılarda farkı 2'ye çıkaran isim Abdülkerim Bardakcı oldu.

Ceza sahası dışında topla buluşan tecrübeli stoperin ceza yayı yakınlarından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Bardakcı da Davinson Sanchez gibi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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