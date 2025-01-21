×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da ilklerin gecesi: Taraftarlar 'Vur' dedi, Abdülkerim Bardakcı 30 metreden vurdu tribünleri kırmadı! Avrupa Ligi'nde sahne sürpriz isimlerin...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Dinamo Kiev#UEFA Avrupa Ligi
Galatasarayda ilklerin gecesi: Taraftarlar Vur dedi, Abdülkerim Bardakcı 30 metreden vurdu tribünleri kırmadı Avrupa Liginde sahne sürpriz isimlerin...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 19:24

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da birçok ilk yaşandı. Sarı - kırmızılıların stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleri geceye damga vurdu.

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk 25 dakikasında 2 farklı üstünlük elde eden Galatasaray'da dikkat çeken detaylar öne çıktı.

Gözden KaçmasınTFF, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Hatayspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında neler konuşulduTFF, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Hatayspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında neler konuşuldu?Haberi Görüntüle

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre bu müsabakada değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ile Eyüp Aydın, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi ile Gabriel Sara sakatlığından ve Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarındaki rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i unutmadı. Taraftarlar, kale arkası tribününde 'Geçmiş olsun Dursun Başkan' pankartı açarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haberin Devamı

STATTA MÜZİK ÇALMADI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında vefat eden vatandaşlar unutulmadı. Yaşanan olaylardan dolayı statta mücadele öncesinde müzik çalmadı ve başsağlığı anonsu yapıldı. Galatasaraylı futbolcular da maçta siyah bant taktı.

DAVINSON ATTI, İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın ilk golü 6. dakikada Mertens'in kullandığı kornere iyi yükselen Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla geldi.

Kolombiyalı stoper, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

28 yaşındaki savunmacı, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 3 gol kaydetmişti.

Galatasarayda ilklerin gecesi: Taraftarlar Vur dedi, Abdülkerim Bardakcı 30 metreden vurdu tribünleri kırmadı Avrupa Liginde sahne sürpriz isimlerin...

ABDÜLKERİM UZAKLARDAN AVLADI

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılarda farkı 2'ye çıkaran isim Abdülkerim Bardakcı oldu.

Ceza sahası dışında topla buluşan tecrübeli stoperin ceza yayı yakınlarından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Bardakcı da Davinson Sanchez gibi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Dinamo Kiev#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!