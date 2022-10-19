Galatasaray'da ilklerin gecesi! Kastamonuspor karşısında siftah yapılar, yeni isim için Okan Buruk'a çağrılar...

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Galatasaray ile Kastamonuspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında dikkat çeken ilkler yaşandı.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Ligde son iki maçta galibiyet alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 11'de önemli değişikliklere gitti.

Başarılı teknik adam, sahaya Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis 11'ini sürdü.

4 İSİM İLK KEZ

Okan Kocuk, Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de sahaya çıkmış oldu.

SEFEROVIC HASRETE SON VERDİ

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ve ilk haftalardaki performansıyla yedek kulübesine çekilen Seferovic, Kastamonuspor karşısında siftah yaptı.

İsviçreli yıldız, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Kastamonuspor maçının 39. dakikasında attı.

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İLK KEZ 11'DE OYNADI, GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray'ın Kastamonuspor karşısında attığı ilk gol ise Milot Rashica'dan geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 11'de çıktığı ilk maçta golle tanışmış oldu. Kosovalı yıldız, Galatasaray'ın 4. golünde de ağları havalandıran isim oldu.

OKAN BURUK'A ÇAĞRILAR

Sol kanatta sezona Kerem Aktürkoğlu ile başlayan Okan Buruk, milli oyuncunun performansının ardından son maçta o bölgede Dries Mertens'i denemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kastamonuspor maçıyla birlikte Rashica'nın ligde de 11'de oynaması yönünde Okan Buruk'a sosyal medyadan çağrılarda bulundu.

BİR DİĞER SİFTAHLAR ROSS VE HAMZA AKMAN'DAN

Ev sahibi takımda ilk kez golle tanışan futbolculardan biri de Mathias Ross oldu. İlk kez bir resmi maçta forma giyen Danimarkalı savunma oyuncusu, Rashica ve Seferovic gibi siftah yapmayı başardı.

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Galatasaray altyapısından yetişen Hamza Akman da profesyonel kariyerindeki ilk golünü Kastamonuspor'a atarak bu sevinci yaşayan bir diğer isim oldu.

EN GOLCÜ MAÇI

Kasımpaşa'yı Süper Lig'de 3-2'lik skorla devam eden Galatasaray, Kastamonuspor karşısında bu sezonun en golcü maçını geçirdi.