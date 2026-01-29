Galatasaray'da İlkay ve Sara'dan Şampiyonlar Ligi yorumu: Kim gelirse gelsin!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 2-0 yenilmesine karşın play-offlara turlaması sonrası Sara ve İlkay Gündoğan konuştu.

Her iki futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

Gabriel Sara:

Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz.

Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

İlkay Gündoğan:

Öncelikle ilk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Play-off turu bizi bekliyor. İki çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını, heyecanlı olacağını düşünüyorum.

İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz.