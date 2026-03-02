Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan itiraf! 'Bu soru bana 'Nasılsın?'dan daha çok soruldu'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Alman basınına futbol kariyerine dair önemli başlıklara değindi.

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Futbolcu olarak sizin için en büyük mutluluk nedir?

Hobinizi meslek haline getirebilmek büyük bir ayrıcalık. Ve bunu çok yüksek bir seviyede yapmak.

En büyük talihsizliğiniz nedir?

Futbol dünyasındaki sertliğin giderek artması. “Sıfırdan kahramana” ya da tam tersi geçişler her yıl daha da uç noktalara gidiyor. Bu da zihinsel zorlukları artırıyor, özellikle genç oyuncular ve çevreleri için.

İyi bir oyuncuyu nasıl anlarsınız?

Top ayağına gelmeden önceki ilk kontrolünden ve saha içindeki konumlanmasından. İyi oyuncu sadece topla oynamaz; zamanla ve alanla oynar.

Karşılaştığınız en iyi oyuncu kimdir?

Lionel Messi. Her türlü taktik mantığının ötesindedir. Onu seksen dakika boyunca kontrol edebilirsiniz, ama kalan on dakikada tüm taktik yapıyı yok eder. Böyle bir oyuncunun onlarca yıl daha gelmeyebileceğini düşünüyorum.

Genel kanının düşündüğünden daha iyi olan oyuncu?

Pau Cubarsí. FC Barcelona’da 16-17 yaşında böyle bir savunmacı görmemiştim. İspanya’da üst seviyede kendini kanıtlaması gerekiyor ama dünyanın en iyi savunmacılarından biri olabilir.

Kariyerinizdeki en önemli teknik direktör?

Michael Oenning. Beni Bochum’dan Nürnberg’e getirdi ve profesyonelliğe adım atmamı sağladı. Diğerleri beni ulusal seviyeden uluslararası seviyeye taşıdı, ama en önemli adım profesyonel olmaktı. Bu yüzden: Michael Oenning.

Soyunma odasında hangi konulardan hoşlanmazsınız?

Yüzeysellikten ve aşırı yıldız kültünden. Soyunma odası, çalışma ve samimi bağların kurulduğu bir yer olmalı.

Kime hayranlık duyuyorsunuz?

Büyük başarıya rağmen alçakgönüllü ve ahlaki duruşunu koruyan insanlara.

Neyi takdir edersiniz?

İstikrara. Bir kez parlamak kolaydır; on yıl boyunca dünya çapında kalmak hem zihinsel hem fiziksel olarak çok zordur.

Bir maçta en çok neyden korkarsınız?

Kontrolü kaybetmekten. Sonuçtan değil, kolektif düzenin bozulduğu ve maçın tam bir kaosa dönüştüğü andan korkarım.

Maç sırasında sizi şaşırtan bir düşünce?

Şampiyonlar Ligi finalinin ortasında, bir sonraki harekete tamamen odaklandığınızda ortaya çıkan sessizliği kısa bir süre için fark etmek. Aslında dünya çapında yüz milyonlarca taraftar sizi izlerken hissedilen garip bir sükunet.

Hangi futbol kurallarını değiştirirdiniz?

Net oyun süresini getirirdim. Bu, zaman kazanma taktiğinin temelini ortadan kaldırır ve sportif rekabetin bütünlüğünü desteklerdi. Ancak bu, toplamda daha az maç olması durumunda olurdu, aksi takdirde yük daha da artardı.

Oyunun amacı nedir?

Kaos içinde düzen yaratmak ve estetik ve başarı yoluyla insanları birleştirmek.

En sevdiğiniz oyuncu kimdir?

Xavi ve Iniesta. Barcelona'nın en iyi dönemindeki maçlarını çok severdim ve her zaman ikisinden olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışırdım.

En sevdiğiniz teknik direktör?

Net bir vizyonu olan ve bunu aktarabilen her teknik direktöre büyük saygı duyuyorum. Pep Guardiola bu açıdan benim için her şeyin ölçütüdür. Teknik direktörlük kariyerime onun yanında başlamak benim için bir rüya olurdu. Ama kim bilir, o zamana kadar Pep hala teknik direktörlük yapıyor olacak mı?

Bir takım arkadaşında en çok hangi özellikleri takdir edersiniz?

Oyun zekası, bencillik yapmama ve zor durumlarda sorumluluk almaya hazır olma.

Bir arkadaşınızda en çok hangi özellikleri takdir edersiniz?

Dürüstlük, sadakat ve futbolcu statümden bağımsız olarak bana eleştirel şeyler de söyleyebilme yeteneği.

En büyük hatanız?

Kariyerimin başında çok sakatlandım ve şanssız olarak görüldüm. Ama hepsi şans değildi. Hazırlık, beslenme ve uyku düzeniyle bazı şeyler kontrol edilebilir. 20’li yaşların başında belki fazla gençtim.

Futbolcu hayatıyla ilgili en büyük yanılgı?



Birçok kişi, başarı ve paranın bir koruma kalkanı gibi işlev gördüğünü, “başarılı” olduğunuzda artık endişelenmenize gerek kalmadığını düşünür. Ancak en büyük yanılgı, profesyonel olarak şüpheleri olan bir insan olmayı bırakmanız gerektiğidir. Gerçekte, genellikle sadece maç gününde çalışması gereken bir “makine” olarak algılanırsınız. Her ne kadar sürekli insanlarla çevrili olsanız da, dışarıdan gelen beklentiler çok büyük olduğu için genellikle kendinizi izole hissedersiniz. Aslında bu baskıdan asla kurtulamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda sizi etkiler. Sadece performansınızla tanımlanmamak için, önce kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmeniz gerekir.

Messi mi Ronaldo mu?

Messi.

Guardiola mı, Klopp mu?

Kariyerim boyunca röportajlarda bana bu soru muhtemelen “Nasılsın?” sorusundan daha sık soruldu. İkisi de kesinlikle dünya klasmanı, ancak Manchester City'de geçirdiğim uzun süre boyunca Pep ile çok yoğun bir şekilde çalıştığım ve kendimi onunla özdeşleştirdiğim için, burada Pep'i seçiyorum. Ancak Klopp'un Almanya ve İngiltere'de başardıkları yine de 11/10'du. Daha iyisi olamaz.

Modern futbolda en sevdiğiniz şey?

Yüksek taktik seviye ve hız.

En nefret ettiğiniz şey?

Giderek artan maç ve müsabaka sayısı nedeniyle artan doygunluk, bu da uzun vadede oyunun kalitesini ve oyuncuların sağlığını tehlikeye atıyor. Bu açıdan, 18 yaşında olmadığım için oldukça mutluyum. Kariyerim boyunca 15 ila 20 yıl boyunca her sezon 60 ila 70 maç oynamayı hayal bile edemiyorum.