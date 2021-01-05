Galatasaray'da ilk ayrılık! Göztepe istiyor...

Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göztepe, bugün resmen başlayan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması İstanbul ekibi takımda yer bulamayan futbolcunun tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.

İLHAN PALUT ONAY VERDİ

Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği gelen haberler arasında.

YANITI BEKLENİYOR

Jesse Sekidika'nın Göztepe'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için Birinci Lig temsilcisi Boluspor'da forma giyen 24 yaşındaki Melih Okutan'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Sırbistan ekibi Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika, Türkiye kariyerine Eskişehir'de başladı ve burada 1.5 yıl oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında G.Saray'a transfer oldu. (Yeni Asır)

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