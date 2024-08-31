Galatasaray'da ilk 11 değişiyor mu? Adana Demirspor'da eksik var mı? Hakem istatisikleri, Süper Lig iddaa oranları...

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ADANA DEMİRSPOR

İlk 3 haftayı 1 puanla geçen Adana Demirspor, maddi sıkıntılar nedeniyle birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı.

2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı öncesi son kayıplar Edouard Michut ve Jose Rodriguez olmuştu.

Mavi Şimşekler'in kalesinde 2008 doğumlu Deniz Dönmezer boy gösteriyor. Yedek kulübesinde 2005'li Kadir Karayiğit bekliyor.

Ayrılıklar sonrası orta alan ikilisi olarak elde "Maestro & Bünyamin Balat" kaldı.

Kanatlarda Yusuf Sarı ve Yusuf Barası, stoperde Andreaw Gravillon ve Semih Güler kadronun en dikkat çeken isimleri...

Gole en yakın noktada Nabil Alioui veya Abat Aymbetov forma giyecek.

GALATASARAY

Süper Lig'e 2'de 2 ile giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndü.

Young Boys'a elenip Avrupa Ligi'nin yolunu tuttular.

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Sarı-kırmızılı takımın Adana kafilesinde 5 isim yer almadı.

Kulüpten izinli Gabriel Sara ve sakat Davinson Sanchez'in dışında; Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ve Halil Dervişoğlu deplasmana götürülmedi.

Derrick Köhn'ün kiralanması sonrası Adana Demirspor karşısında beklerde Kaan Ayhan (sağ) ve Elias Jelert (sol) görme olasılığımız arttı.

Sara'nın yokluğunda Lucas Torreira'nın orta alan partneri Kerem Demirbay olacak.

Young Boys rövanşında yedek bekleyen Dries Mertens ve cezalı olan Abdülkerim Bardakcı, ilk 11'e dönecek.

"Adana Demirspor - Galatasaray" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 5 lig maçının 3'ünü kaybetti!

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında fire vermedi. (10 maç - 30 puan)

- Maçın hakemi Kadir Sağlam, bu sezon 3 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (13 sarı kart, 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

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%60'lık kesim sarı-kırmızılı ekibin Adana deplasmanından 3 puanla ayrılmasını bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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