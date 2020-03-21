Galatasaray'da ikinci corona virüsü paniği! Mahmut Recevik...

İlk olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs testine girdiği ve sonucun negatif olduğu ortaya çıkmıştı.

Her ihtimale karşın gözetim altında tutulan Albayrak, öksürük ve ateş şikayetiyle evinde dinlenmeye çekildi. Abdurrahim Albayrak’ın ardından şimdi de bir diğer yönetici Mahmut Recevik’in benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu belirlendi.

Gribal enfeksiyon belirtileri olan Recevik’e, “Zatürre başlangıcı” tanısı konulduğu öğrenildi.

Geçmiş olsun mesajları

Şu ana kadar kulüpten Recevik’in sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan 62 yaşındaki yönetici, kendisine Twitter hesabından “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Galatasaraylı taraftarlara, “Sağ olun” cevabını vermekle yetindi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de, Recevik’i telefonla arayarak desteklerini ilettiği bildirildi.

Sıkı tedbirler alınacak

Yaşanan bu son gelişmeler, akıllara yönetim kurulu içerisinde benzer sorunlar yaşayan başkaları olup olmadığı sorusunu getirdi. Soğuk algınlığı gibi şikayetleri olan Sarı-Kırmızılı idarecilerin, en yakın sürede hastaneye başvurarak teste girecekleri ve her ihtimale karşın sıkı tedbirler alacakları da gelen haberler arasında.