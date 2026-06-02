Galatasaray'da iki yıldız futbolcunun ayrılığı çok yakın!

Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken iki yıldız isim ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme geldi.

LEMINA'DAN "HOŞÇAKAL TÜRKİYE" PAYLAŞIMI

Galatasaray'da sözleşmesi sona ermek üzere olan Gabonlu orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Uçak fotoğrafı paylaşan tecrübeli futbolcu, Türk bayrağı emojisiyle birlikte “Hoşçakal” ifadelerini kullandı.

TFF'NİN YABANCI KURALI KARARIYLA İŞLER DEĞİŞTİ

Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının beklendiği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralında herhangi bir esnemeye gitmemesi nedeniyle Galatasaray yönetiminin tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardığı iddia edildi. Henüz herhangi bir kulüple resmi anlaşma sağlamayan Lemina’nın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

ICARDI'YE SON TEKLİF SUNULDU, KARARI BU HAFTA BEKLENİYOR!

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar’da Mauro Icardi konusunda da kritik günler yaşanıyor. Yönetimin, Arjantinli golcüye yeni sözleşme konusunda son teklifini sunduğu ve bu hafta içerisinde kesin yanıt beklediği öğrenildi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcuya yıllık 4 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın mevcut şartlarda artırılmasının düşünülmediği ifade edildi. Icardi ve menajeri Pino’nun bu öneriyi kabul etmemesi halinde tarafların masadan kalkacağı, bunun da ayrılıkla sonuçlanabileceği belirtildi.

Başkan Dursun Özbek’in takımda kalmasını istediği Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili son kararı ise kendisinin vereceği kaydedildi. Böylece sözleşme süreçleri devam eden iki önemli isim için ayrılık ihtimali Galatasaray gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.