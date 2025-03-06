Galatasaray'da iki oyuncunun bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

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Galatasaray'da son dönemdeki performans düşüşü, yeni sezonun kadro planlamasına da etki edecek gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda yeni kararlara hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Yeni sezonun kadro planlaması adına öncelikli olarak iki isim gözden çıkarıldı: Carlos Cuesta ve Dries Mertens. Galatasaray, sezon sonunda bu iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

8 MİLYON EURO'YA ALINDI!

Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cuesta’yı kısa sürede gözden çıkardı.

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadığı gibi, son Kasımpaşa mücadelesinde gereksiz bir penaltı yaptırıp 2 kritik puan kaybettiren Kolombiyalı savunmacı, iyi bir teklif gelmesi halinde yaz döneminde elden çıkarılacak.

MERTENS'İN SÖZLEŞMESİ UZATILACAKTI AMA...

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Normal şartlar altında geçen sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen ancak Galatasaray’ın ısrarı üzerine 1 yıl daha oynamayı kabul eden Dries Mertens, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

Teknik heyette 37 yaşındaki oyuncunun belki önümüzdeki sezon da devam etmesi konusunda bir düşünce vardı ancak son maçlardaki görüntü bu fikri değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Mertens’e yeni bir kontrat önermeyi planlamıyor.

Belçikalı yıldız büyük ihtimalle önümüzdeki sezon eski takımı Napoli’nin antrenör kadrosuna katılacak.