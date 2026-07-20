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Galatasaray'da iki isme Süper Lig kancası!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Transfer
Galatasarayda iki isme Süper Lig kancası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 12:23

Galatasaraylı futbolculara Süper Lig kulüplerinin ilgisi sürüyor. Sarı - kırmızılılar, gelen teklifleri değerlendirerek bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili kararı netleştirecek.

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Galatasaray'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği veya takımdaki geleceği henüz netleşmemiş futbolcularına Süper Lig'den birçok kulübünün yoğun ilgisi var.

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Galatasarayda iki isme Süper Lig kancası

Başakşehir, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Kazımcan Karataş'ı istiyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, kamp döneminde Kazımcan'ı takımda görmeyi istediğini yönetime bildirdi.

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Can Armando Güner'e ise Alanyaspor'un ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılı ekip, 18 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon kiralamaya sıcak bakabilir.

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#Galatasaray#Süper Lig#Transfer

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