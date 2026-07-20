Galatasaray'da iki isme Süper Lig kancası!

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Galatasaray'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği veya takımdaki geleceği henüz netleşmemiş futbolcularına Süper Lig'den birçok kulübünün yoğun ilgisi var.

Başakşehir, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Kazımcan Karataş'ı istiyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, kamp döneminde Kazımcan'ı takımda görmeyi istediğini yönetime bildirdi.

Can Armando Güner'e ise Alanyaspor'un ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılı ekip, 18 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon kiralamaya sıcak bakabilir.