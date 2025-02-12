Galatasaray'da iki imza: Eren Elmalı ve Arda Ünyay!

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ARA transfer dönemin hızlı takımı Galatasaray, son gün iki imza daha attırdı. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşme halinde oldukları Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı ile 3.5+1 yıllık mukavele yaptı.

Galatasaray transferi KAP’a bildirirken, Trabzonspor’a 129.7 milyon TL bonservis ücreti ve 18.5 milyon TL de bonus ödeneceği açıklandı. Eren 3.5 sezon için sırasıyla 14, 45, 55 ve 65 milyon TL, opsiyon kullanılırsa son sezon 75 milyon TL alacak.

Cimbom, Ankaragücü’nün 2007 doğumlu stoperi Arda Ünyay’ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservisi için 500 bin Euro ödenecek olan genç futbolcu da 3.5 yıllık imza attı.