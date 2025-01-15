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Galatasaray'da Icardi'ye olay sözler: Sen kimin paralarını yiyorsun

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda Icardiye olay sözler: Sen kimin paralarını yiyorsun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 18:27

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yıldız golcü Mauro Icardi ile ilgili iddialara cevap verdi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın Icardi ile ilgili yaptığı açıklamalara da yanıt veren İbrahim Hatipoğlu, oyuncunun Dubai'de olduğu iddialarını yalanladı.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Dubai'de olduğu iddialarına yanıt verdi.

Divan kurulunda konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Turcan Hocama cevap vermek adına, oyuncumuz Icardi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kendisi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç, Yener Hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu an Arjantin'de evinde, rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek. Dubai'de olduğu bilgisi doğru değil." ifadelerini kullandı.

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"MİLYONLARCA EURO PARAYI CEBE ATTI"

Divan kurulunda konuşan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, "Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca Euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Hastanelerimizde neler var. Paran da bol, istediğin hastaneye gidersin. Yeni partneriyle Dubai'de, oh. Güzel yavrum, bol bol hurma ye geliştir kendini." açıklaması yapmıştı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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