Galatasaray'da Icardi ve Yunus Akgün'ün performansı Ankara'ya damga vurdu! Ligdeki en hızlı golü...

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 2. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar puanını 71'e yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 67. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmeyi başardı.

DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek.

Haberin Devamı

YUNUS VE ICARDI HAFTALAR SONRA

Galatasaraylı futbolcular Icardi ile Yunus Akgün, Süper Lig'de 7 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Son olarak 13 Şubat'ta oynanan Eyüpspor maçında yaptığı hat-trickle yıldızlaşan Mauro Icardi, ligde yedi maç sonra yine ağları havalandırdı. Arjantinli ayrıca Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.

Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

SANE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

ÇANLAR GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN ÇALIYOR

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.

Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.

Ligde yarın Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.

Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

GOL HASRETİ 742 DAKİKA SONRA SONA ERDİ

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı. Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.