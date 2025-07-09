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Galatasaray'da Icardi sahaya indi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Antrenman
Galatasarayda Icardi sahaya indi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 16:23

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Arjantinli yıldız Mauro Icardi de idmanda yer aldı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

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ICARDI AYRI ÇALIŞTI

Ülkesi Arjantin'den dönen ve uzun bir sakatlık sürecinden çıkan yıldız santrfor Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasarayda Icardi sahaya indi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Antrenman

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