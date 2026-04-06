Galatasaray'da Icardi problemi! 'Aşkın olayım'dan tartışılan adama!

Galatasaray, zirve yarışında Trabzonspor’a yenilerek ağır bir yara alırken, deplasmandaki karşılaşmada en çok konuşulan konu sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Mauro İcardi’ydi. Victor Osimhen’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de tercih ettiği Arjantinli futbolcu sahada adeta kaybolmasına rağmen son düdüğe kadar sahada kaldı. İcardi, 90 dakika boyunca sadece 11 kez topla buluşurken 2 şut denemesinde bulundu ancak onlarda da hedefi tutturamadı. 7 pasın 5’inde isabet sağlayabilen tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı yüzde 71 pas isabeti ile tamamladı.

Maç sonrası 02.30’da paylaşım yaptı

Icardi, Trabzon maçının ardından kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gece 02.30 sularında ‘kendisini hedef alan ve vücudundan seken oklara karşı takım arkadaşlarına siper olduğu’ bir görseli paylaşan 33 yaşındaki yıldız mesajında, "Beni eleştirin, arkamdakiler güvende. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. Avrupa medyası da Trabzon-Galatasaray maçına geniş yer verirken İspanyol basınından As direkt Mauro İcardi’yi hedef aldı ve “Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de yer alan İcardi topa neredeyse hiç dokunamadı” yorumunda bulundu.

iLK iKi SEZONDAKi HALiNDEN ESER YOK

2022 Eylül’ünde kiralık olarak Galatasaray’a gelen Mauro İcardi, ilk sezonunda ligde 24 maçta 22 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük rol oynayıp taraftarların gönlünde taht kurdu. Bu performansı sonrası sarı kırmızılı kulübün 10 milyon Euro’ya PSG’den bonservisini aldığı Arjantinli futbolcu, 2023-24 sezonundaki şampiyonluğa da 34 maçta 25 gol, 8 asistle katkı verdi ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. 2024-25’te sakatlık nedeniyle sadece 14 resmi maçta oynayıp 6 gol, 2 asist üretti. Bu sezon ise 40 karşılaşmada 15 gol, 2 asistlik katkı verdi.

ESKi PERFORMASININ ÇOK UZAĞINDA KALDI

Wanda Nara ile kavgalı boşanmasına özel hayatındaki diğer olaylar da eklenince İcardi, Galatasaray’daki ilk iki sezonunda ulaştığı muhteşem performanstan çok uzak kaldı. İzinlerden geç dönmesi, ilk 11’e alınmadığı maçlarda takımla ısınmaması da kredisini azalttı. Ve sonuçta bir zamanlar takımın kahramanı iken şimdilerde adeta yüke dönüştü. Taraftarların, Simge’nin sevilen şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı adayıp, RAMS Park’ta attığı her golden sonra stat hoparlörlerinden çaldırdığı İcardi, peş peşe yaşanan olumsuz olayların ardından ‘tartışılan adam’a dönüştü.