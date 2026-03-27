Galatasaray'da Icardi muamması!

Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından birini 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray’da tüm gözler Mauro İcardi’ye çevrilmiş durumda. Arjantinli santrfor, kolu kırıldığı için 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Victor Osimhen’in takımdaki tek alternatifi. Ancak İcardi’nin son dönemde gerek saha içi ve gerekse saha dışındaki davranışları sarı kırmızılı camiada endişe yaratmış durumda.

Okan Buruk’la özel görüştü

Liverpool maçında oyuna isteksizce giren İcardi, daha sonra milli ara nedeniyle verilen 5 günlük tatili yeterli bulmayarak, ekstra 3 gün izin istedi. Teknik direktör Okan Buruk’la konuşan tecrübeli futbolcu, iznini Arjantin’de geçireceğini belirterek, “Çocuklarımla bir daha ancak sezon sonu görüşebileceğim. Onun için sizden 3 gün ekstra izin istiyorum” dedi. Buruk da oyuncunun moral motivasyonunu dikkate alarak bu talebi kabul etti.

Kulüpte ihtarname şoku

Galatasaray'da izinleri biten diğer futbolcular salı günü topbaşı yaparak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlarken, ekstra izin alan İcardi’nin bugün antrenmana çıkması bekleniyor. Arjantinli yıldızın aynı zamanda, 4 milyon Euro tutarındaki imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne ihtarname göndermesi de camiada şaşkınlık yarattı. Birbiri ardına gelişen bu olayların Mauro İcardi’nin sezon sonu bitecek sözleşmesinin yenilenme şansını tehlikeye soktuğu belirtiliyor.