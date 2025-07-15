Galatasaray’da Icardi kararı! İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi

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Wanda Nara ile boşandıktan sonra çocuklarının velayetini almak için hukuk mücadelesini sürdüren Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni sezon kampına da birkaç gün geç katılmıştı.

Arjantin basınının gazeteci Guido Zaffora'ya dayandırdığı habere göre, Icardi'nin sakatlık dönüşü tamamlaması gereken birçok antrenman var ve Galatasaray, Arjantinli yıldıza bir daha özel izin vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'ın bu kararının nedeni olarak ise Icard'inin geçen sezonu da sakatlığı nedeniyle takımdan uzakta geçirmesi gösterildi.

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Kulübün bu kararı sonrası yıldız futbolcunun avukatları, şu anda anneleri Wanda Nara ile kalan Icardi'nin 2 kızının İstanbul'a tek başlarına gidebilmesi için Arjantin'de savcılıktan izin istedi.

Icardi'nin kızlarını çok özlediği belirtilirken, avukatların mahkemeye kızların tek başına İstanbul'a güvenle gidip geleceğine dair her türlü garantiyi verdiği belirtildi.