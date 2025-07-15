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Galatasaray’da Icardi kararı! İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi

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#Galatasaray#Icardi#Sakatlık
Galatasaray’da Icardi kararı İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 15:03

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sarı kırmızılı cephede önemli bir gelişme yaşandı.

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Wanda Nara ile boşandıktan sonra çocuklarının velayetini almak için hukuk mücadelesini sürdüren Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni sezon kampına da birkaç gün geç katılmıştı.

Galatasaray’da Icardi kararı İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi

Arjantin basınının gazeteci Guido Zaffora'ya dayandırdığı habere göre, Icardi'nin sakatlık dönüşü tamamlaması gereken birçok antrenman var ve Galatasaray, Arjantinli yıldıza bir daha özel izin vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray’da Icardi kararı İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi

Galatasaray'ın bu kararının nedeni olarak ise Icard'inin geçen sezonu da sakatlığı nedeniyle takımdan uzakta geçirmesi gösterildi.

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Kulübün bu kararı sonrası yıldız futbolcunun avukatları, şu anda anneleri Wanda Nara ile kalan Icardi'nin 2 kızının İstanbul'a tek başlarına gidebilmesi için Arjantin'de savcılıktan izin istedi.

Galatasaray’da Icardi kararı İzin çıkmadı ve avukatı devreye girdi

Icardi'nin kızlarını çok özlediği belirtilirken, avukatların mahkemeye kızların tek başına İstanbul'a güvenle gidip geleceğine dair her türlü garantiyi verdiği belirtildi.

 

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#Galatasaray#Icardi#Sakatlık

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