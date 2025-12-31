×
Galatasaray'da Icardi için kesin karar çıktı!

#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 09:32

Galatasaraylı kurmaylar, geleceği tartışma konusu olan ve adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi.

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

YOLA DEVAM EDİLECEK

Ara transfer döneminde adı Milan, Roma ve Como gibi İtalyan kulüpleriyle anılan Mauro Icardi’nin sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı takımda kalması neredeyse kesinleşti.

TEKLİF ALMADIĞINI AÇIKLADI

Devre arası tatilini ülkesinde geçiren Arjantinli futbolcu, burada yaptığı açıklamada transferle ilgili hiçbir gündeminin olmadığını ve tamamen Galatasaray’a konsantre olduğunu söyledi. Yeni sözleşmeyle ilgili teklif almadığını da doğrulayan Icardi, sezon sonu için bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi.

'BENİM KARARIM OLACAK'

Icardi geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından verdiği mesajda, "Ayrılırsam bu benim kararımla olacak." ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 9 gollük skor katkısı sağladı.

 

