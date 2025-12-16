Galatasaray'da Icardi için karar çıktı! Dursun Özbek son sözü söyledi

Haberin Devamı

Yollar ayrıldı, ayrılıyor derken, Galatasaray Yönetimi’nin Mauro Icardi hakkında plan değişikliğine gittiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, Osimhen’in Afrika Kupası’na gitmesini de göz önünde bulundurarak Arjantinli yıldıza destek olmaya hazırlanıyor.

Özellikle başkan Dursun Özbek’in son dönemde sıkça kendisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı Icardi’nin takımda kalması yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

Kulübün önümüzdeki dönemde Icardi ile sözleşme yenileme konusunda masaya oturacağı, yapılacak teklifin netleştiği ve sadece süre konusunda bir pürüz olduğu ifade ediliyor.

O İDDİA YALANLANDI

32 yaşındaki santrforun devre arasında ayrılarak İtalya’ya transfer olup Milano’daki evinde yaşamak istediği yönündeki iddialar ise Galatasaray yöneticileri tarafından yalanlandı.