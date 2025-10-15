Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Yönetimin kararını bekliyor

Haberin Devamı

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli futbolcu, takımda kalmak istiyor. Yönetime bu talebini ileten yıldız golcü, özellikle devre arasında yönetimden mukavele konusunda hareketlilik bekliyor.

Başkan Dursun Özbek, yeni sözleşmeyi konuşmanın erken olduğunu belirtirken, 32 yaşındaki futbolcunun takımda kalmak için yıllık garanti ücretinde indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Yılda 10 milyon euro kazanan Icardi'nin, mevcut sözleşmesindeki ek ödemelerden vazgeçerek 6 milyon avroya imza atabileceği belirtiliyor.

Arjantinli futbolcunun bu kapsamda talebi ise en az 2 yıllık kontrat. Bu arada yönetimin, Icardi ile kontrat yenilemede teknik ekipten gelecek raporu dikkate alacağı dile getiriliyor.

2022-2023 sezonunda sarı kırmızılı ekibe transfer olan Icardi, bu süreçte 3 Süper Lig şampiyonluğuyla 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray ile 96 resmi maça çıkan Arjantinli yıldız, 66 gol ve 22 asiste imza attı.