Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Derbiye yetişecek mi?

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Arjantin'deki tedavisini tamamlayan Galatasaraylı golcü Mauro Icardi, bu hafta Türkiye'ye dönecek.
Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Arjantinli yıldız, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye'de olacak.
Sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Icardi, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin kadrosuna yer alamayacak.
Icardi'nin Avrupa Ligi'nde 25 Eylül'de oynanacak PAOK maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.
31 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında üst adalesinden sakatlanmıştı.