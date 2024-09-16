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Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Derbiye yetişecek mi?

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Derbi
Galatasarayda Icardi gelişmesi Derbiye yetişecek mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 20:04

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Arjantin'deki tedavisini tamamladı ve Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

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Arjantin'deki tedavisini tamamlayan Galatasaraylı golcü Mauro Icardi, bu hafta Türkiye'ye dönecek.

Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Arjantinli yıldız, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye'de olacak.

Sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Icardi, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin kadrosuna yer alamayacak.

Icardi'nin Avrupa Ligi'nde 25 Eylül'de oynanacak PAOK maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

31 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında üst adalesinden sakatlanmıştı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Derbi

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