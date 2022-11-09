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Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Ajda Pekkan'ın villasını istedi... Servet değerinde...

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#Galatasaray#Ajda Pekkan#Icardi
Galatasarayda Icardi gelişmesi Ajda Pekkanın villasını istedi... Servet değerinde...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 08:30

Galatasaray, kısa sürede takıma alışan, taraftarla müthiş bir bağ kuran yıldız futbolcu için harekete geçti. 29 yaşındaki golcünün İstanbul’da villa bakması da burada kalmak istediğinin bir işareti olarak görülüyor. Kanatlara hareket getiren ve alternatif problemini ortadan kaldıran Milot Rashica için de Norwich’le görüşmeler bu hafta başlıyor. Operasyonun başında yine Erden Timur var.

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Galatasaray 'ın yıldız operasyonu bu kez iç transfer çalışmalarıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, transferin son gününde kiralık olarak kadroya dahil edilen iki oyuncu; Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak üzere harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer girişimindeki en büyük şansı, hem Icardi'nin Galatasaray'da çok mutlu olması ve burada kariyerine devam etmeye sıcak bakması hem de PSG'nin tecrübeli golcüyle yolları ayırmak istemesi. Galatasaray cephesinin hedefi, operasyonu herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamak.

Arjantinli yıldız kiralama bedeli olmadan, sadece 750 bin Euro maaş ödemesi artı eşi Wanda Nara'ya ödenen 1 milyon Euro'luk komisyonla kadroya dahil edilmişti. Yine buna benzer bir anlaşma, maaş olarak da senelik 3-4 milyon Euro bandında bir kontrat yapılması düşünülüyor.

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5 milyon Euro'luk bütçe

Fanatik'in haberine göre; zorlu Icardi operasyonundan daha önce bitirilmesi hedeflenen bir diğer transfer girişimi ise Rashica'nın bonservisi için olacak. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'ten kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, son haftalarda forma şansı buldukça kanatlara büyük hareket getirdi ve buradaki alternatif problemini ortadan kaldırdı.

İngiliz kulübüyle bonservis görüşmelerine hemen başlanacak. Kosovalı futbolcu, Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Kulüp de 5 milyon Euro civarında bir bonservis bütçesi ayırmış durumda. Bu transferle de bizzat Erden Timur ilgilenecek ve pazarlıklar önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak.

Ajda Pekkan'ın villasını istedi

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili ipucu veren önemli bir gelişme de emlak sektöründe yaşanıyor! Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın 2 yıldır satışta olan ve en son fiyatını 75 milyon Lira olarak güncellediği Zekeriyaköy'deki villasına Icardi'nin talip olduğu, hatta görüşmelerin başladığı iddia ediliyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Icardi'nin Türkiye'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ajda Pekkan'ın 75 milyon TL'lik villası, 1.5 dönüme kurulu. 6 odası, 2 salonu, 3 banyosu, özel havuzu ve 24 saat güvenliği var.

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#Galatasaray#Ajda Pekkan#Icardi

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