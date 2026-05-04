×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Icardi geleceğine karar verdi! Sözleşmesi sona eriyordu...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda Icardi geleceğine karar verdi Sözleşmesi sona eriyordu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 21:53

Galatasaray 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve dördüncü kupayı da kaldırmaya hazırlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği henüz netleşmezken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin kararını henüz netleştirmedi ancak Arjantinli golcünün ayrılığı yakın görünüyor.

ARJANTİN'DEN TALİP ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan habere göre Arjantin devlerinden River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasarayda Icardi geleceğine karar verdi Sözleşmesi sona eriyordu...

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında, Icardi’nin Galatasaray kariyerini noktalamaya hazırlandığı ve kariyerinin bu döneminde ülkesine dönerek River Plate forması giymeye oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

Gözden KaçmasınSüper Ligde yılın transferi: Romeulu Lukaku radardaSüper Lig'de yılın transferi: Romeulu Lukaku radarda!Haberi görüntüle

PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 132 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 24 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!