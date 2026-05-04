Galatasaray'da Icardi geleceğine karar verdi! Sözleşmesi sona eriyordu...

Galatasaray, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin kararını henüz netleştirmedi ancak Arjantinli golcünün ayrılığı yakın görünüyor.
ARJANTİN'DEN TALİP ÇIKTI
İspanyol basınında yer alan habere göre Arjantin devlerinden River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında, Icardi’nin Galatasaray kariyerini noktalamaya hazırlandığı ve kariyerinin bu döneminde ülkesine dönerek River Plate forması giymeye oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 132 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 24 asistlik skor katkısı sağladı.