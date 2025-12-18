Galatasaray'da Icardi dönemi sona eriyor! İtalyan devine transfer önerisi yapıldı

Haberin Devamı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için bir süredir ocak ayında ayrılık ihtimalleri konuşuluyordu.

İtalyan basınında yer alan habere göre Icardi bu bağlamda Serie A'nın köklü kulübü Roma'ya önerildi ve transferin ciddileşmesi yakın görünüyor.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Inter’in eski kaptanı Mauro Icardi, İstanbul macerasını bitirmeye hazırlanıyor. Serie A’da 121 gole imza atan Arjantinli santrfor, Roma’ya önerildi. Sarı-kırmızılılar transfer ihtimalini masaya yatırmış durumda.

ICARDI, ROMA'NIN RADARINDA

Mauro Icardi, Roma’nın olası yeni golcü adayları arasına girdi. Sportif direktör Massara, ocak ayında Gasperini’ye yeni bir forvet kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Inter’in eski kaptanı, değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DA AYRILIK KAPIDA

1993 doğumlu Mauro Icardi, 2026’da Galatasaray ile sözleşmesini tamamlayacak. Ancak Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardan ocak ayında da ayrılabilir. Osimhen ve Sane’nin gerisinde kalan Icardi, yeni bir macera arıyor. Roma, bu ihtimaller arasında öne çıkıyor.

ŞİMDİLİK RESMİ TEMAS YOK

Roma ile Galatasaray arasında şu an için somut bir pazarlık bulunmuyor. Ancak Sportmediaset’in haberine göre Icardi, Massara’ya önerildi. Yani taraflar arasında bir yoklama söz konusu. Arjantinli golcüyle daha önce de Roma’nın adı anılmıştı. Icardi’yle ilgilenen kulüpler arasında Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı Como da yer alıyor.

GASPERINI'NİN GOL SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

Icardi, bu sezon Türkiye Süper Ligi’nde 15 maçta 8 gol attı (620 dakika). Golcülük içgüdüsünden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli, Roma’nın hücum hattındaki sıkıntılarını giderebilecek bir profil olarak görülüyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Icardi’nin Galatasaray’da kazandığı yıllık 6 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi gerekiyor.

DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Roma cephesinde Gasperini’ye kazandırılacak yeni santrfor için çalışmalar devam ediyor. Zirkzee’den farklı bir profil olan Icardi, Serie A’yı çok iyi tanıması ve “klas golcü” kimliğiyle adaylar arasına girmiş durumda. Gol atmayı bilen bir isim arayan Roma için Icardi ihtimali masada duruyor.