Galatasaray'da Icardi dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek golcü

Devre arasında kadrosunu bir kez daha önemli ölçüde güçlendirmeyi planlayan Galatasaray’ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Normal şartlar altında ilk etapta önceliği defans ve orta saha hattına veren, kanat oyuncularını da listesine ekleyen Sarı Kırmızılıların peşinde olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İddiaya göre Galatasaray, Milan forması giyen 24 yaşındaki santrfor Santiago Gimenez’le yakından ilgileniyor. Hatta tarafların kısa süre önce masaya oturduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Cim Bom bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmeyi planlıyor.

BAŞKA TALİPLERİ VAR

Gimenez girişiminin altında en çok da Icardi’nin bir türlü eski fiziksel gücüne kavuşamaması yatıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında kayıpları oynayan Arjantinli yıldızın yerine kenardan takıma daha çok destek verebilecek bir isim düşünülüyor.

WEST HAM DA İSTİYOR

Yine Osimhen’in de Afrika Kupası dönüşlerinde sık sık sakatlanması, forvet hattına bir takviye yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak Milan’ın 1.83 boyundaki Meksikalı solak golcüsüyle ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil. Frankfurt, West Ham, Betis, Sunderland ve Estudiantes de genç forvetin peşinde.

ICARDİ'YE TEKLİF BEKLENİYOR

Cim Bom’un iç transfer gündeminde de hareketli günler yaşanıyor. Sarıübün, devre arasında bir teklif gelmesi halinde Mauro Icardi ile yolları ayırabileceği belirtiliyor.

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli santrforla oyuncu cephesinden gelen taleplere rağmen masaya oturmamayı tercih etti. Bu da muhtemel bir ayrılık iddiasını güçlendiriyor.