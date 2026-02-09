Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor! Bedava transfer

Haberin Devamı

Galatasaray ile geleceği belirsizliğini koruyan ve Haziran 2026’da sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için İspanya’dan transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı kırmızılı futbolcu için La Liga’nın önemli bir kulübünün devrede olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

Real Betis yönetimince, hücum bölgesi için atılım yapılması bekleniyor ve bunun şart olduğunu düşünüyorlar. Amaç, La Liga’da fark yaratabilecek, kendini kanıtlamış bir golcü transfer etmek. Takımın daha iyi hücum yapması gerektiği düşünülüyor. Rakip ceza sahasında yaşanan ‘aksiyon düşüşü’ bu talebi doğurdu.

Bu senaryoda, yeşil-beyazlı kulüp için ekonomik tartışmalara yol açsa da Mauro Icardi ismi öne çıkıyor.

Arjantinli forvetin Galatasaray ile olan sözleşmesi yazın sona eriyor. Bu da onu cazip bir serbest oyuncu seçeneği haline getiriyor. Real Betisli yöneticiler, bu kalibrede bir golcüyü bedelsiz transfer etmenin oldukça karlı olacağını düşünüyor.

Mauro Icardi, golcülük içgüdüsü ve büyük maçlardaki tecrübesi sayesinde Avrupa’da önemli bir üne sahip. La Liga’da performansını en iyi şekilde sergileneceğine inanılıyor.

Real Betis teknik ekibi, Icardi’nin oyunu okuma yeteneğini ve ceza sahasındaki hareketliliğini, fırsatları gole çevirmesini taktirle karşılıyor.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Transferin önündeki en büyük engel, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki mevcut maaşının Real Betis'in bütçesini aşması. Maaşında önemli bir indirim yapsa bile muhtemelen Betis’in en çok kazanan oyuncusu olacak. Oyuncuya yakın kaynaklar, maaşında büyük ölçüde indirime gidebileceğini söylüyor.

Icardi maaştan daha çok, kendini önemli hissedebileceği bir kulüpte yer almak istiyor.

Betis yönemi Icardi’ye teklik yapmak için henüz nihai kararı vermedi. İlerleyen süreçte teknik ekip, Arjantinli golcü için istişareler yapacak ve buna göre karar verecek. Ayrıca Icardi, sezon sonuna dek izlenecek.