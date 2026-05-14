Galatasaray’da Icardi bilmecesi çözülüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Mauro Icardi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:43

Şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından Galatasaray’da en çok merak edilen konuların başında Mauro Icardi’nin geleceği geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim ile sözleşmesi biten Arjantinli yıldız arasındaki kritik görüşme için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçından sonra duygusal anlar yaşayan Arjantinli yıldızın kaderi netleşiyor.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Icardi’nin temsilcisi Pino ve avukatının dün İstanbul’a geldiği öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak kritik toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi planlanıyor. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetici Abdullah Kavukcu’nun da hazır bulunacağı belirtildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetimin, yüksek maliyeti nedeniyle yıldız golcünün maaşında ciddi bir indirime gitmesini istediği ifade edilirken, Icardi’nin bu şartı kabul etmesi halinde tarafların 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamasının beklendiği aktarıldı.

TARAFTARLAR BEKLİYOR

Galatasaray taraftarı ise kulüp tarihine damga vuran isimlerden biri haline gelen Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağını büyük bir heyecanla takip ediyor.

TAKIMIN EFSANESİ OLDU

Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 133 maçta 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı vererek takımın efsane isimlerinden biri oldu.

