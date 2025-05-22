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Icardi, Kemerburgaz Tesisleri'nde bireysel çalışmalarını sürdürdü!

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Icardi, Kemerburgaz Tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 14:19

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Sarı kırmızılı kulüpte sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bireysel çalışmalara başladı.

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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu hafta Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

SALLAI'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Antrenman öncesinde Macar futbolcu Roland Sallai'nin doğum günü kutlandı. Sallai, pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul etti.

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınmanın ardından pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, iki yarı sahada hücum organizasyonlarıyla çalışma yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Göztepe karşılaşmasının taktiği çalışıldı.

Icardi, Kemerburgaz Tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdürdü

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ICARDI ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Yıldız futbolcu Mauro Icardi, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’de gerçekleşen antrenmana katıldı. Tedavisi devam Arjantinli futbolcu, takımdan ayrı çalıştı.

GALATASARAY, İZMİR'E GİDECEK
Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e hareket edecek.

 

 

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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