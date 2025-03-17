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Galatasaray'da iç transferde iki isimle anlaşma tamam!

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Yunus Akgün
Galatasarayda iç transferde iki isimle anlaşma tamam
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 09:37

Galatasaray, bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le yeni sözleşme için el sıkıştı.

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Transfer çalışmaları doğrultusunda hem iç hem de dış transfer için gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışan Galatasaray Yönetimi, sezon bitmeden iki flaş adımın altına imza attı.

Fanatik'in haberine göre; takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün’ün sözleşmelerinde iyileştirme yapılması hedefleniyordu.

2027 yılına kadar kontratı bulunan Barış ile el sıkışıldı. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi ve yeni kontratın detaylarının kulüp tarafından paylaşılması bekleniyor.

Diğer yandan da sezonun flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün, uzun bir süredir zamlı kontrat istiyordu. 2026’da sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu da yönetim ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı

Buna göre 24 yaşındaki oyuncunun, yenilenmiş kontrat ile birlikte senelik 50 milyon TL civarında bir ücret alması bekleniyor.

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PERFORMANSLARI

Bu sezon 34 maça çıkan Yunus, 11 gol ve 8 asist ile oynadı.

Barış Alper ise 40 maçta 11 gol ve 5 asiste imza attı.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Yunus Akgün

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