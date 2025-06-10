Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Victor Osimhen açıklaması: 'Kalma şansı artıyor'

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları;

Geçen bayramı çok iyi hatırlıyorum. Arefe günü Beşiktaş ile maç oynadık ve taraftarlarımızı üzmüştük, bayrama üzgün girmelerine neden olmuştuk. Üzüntümüzü iki kat artırmıştık. Bu bayrama tüm Galatasaraylılar büyük bir sevinçle girdiler. Bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bir önceki bayramda üzdüğümüz taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek ne mutlu bize. Zor bir sezondu. En zor şampiyonluklardan biriydi. Sezon boyunca yaşadıklarımız, yaşananlar başka bir sezonda karşımızda çıkmayan şeylerdi. Birkaç sezonu toplasanız bu kadar olayı zor görürsünüz. Bu şampiyonlukta çok çaba, emek, özveri ve inanmışlık var. Bu hikayeyi yazan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, rekortmen hocamız Okan Buruk ve ekibine, çok büyük karakter gösteren kadromuza teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de taraftarımıza ediyorum.

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SEZONUN KIRILMA ANLARI

Biz sezon başında inanmıştık tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz. Mücadele ederek bu şampiyonluğu kazanacağımıza ta kampta inanmıştık. Kırılma anlarının ilki, bizim ilk kamp dönemimiz olarak görüyorum. Avusturya kampına gittiğimizde 'Galatasaray iki sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı, artık şampiyon olamaz, burada başarı beklenemez' diye hava oluşturuldu, algı oluşturuldu futbol kamuoyu tarafından. İki sezon başarılı olan Erden Timur ayrılmıştı. Özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edelim. Erden Timur ayrıldı, şöyle oldu böyle oldu. Hatta bu havanın kampta oyuncularımıza yansıdığını bir nebze hissetmiştik. En büyük çabamız, oyuncularımızı tekrar şampiyon olacağımıza inandırmaya çalıştık. Başarının şampiyonluktan başka bir şey olmayacağı, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın tarihi olacağını, çok iyi kadro kuracağımızı oyuncularımızla paylaştık. Birlikte çalıştığımız Maruf Güneş, ben, o dönem sportif direktör olan Cenk Ergün ve özellikle de kaptan Muslera, büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Oyunculara antrenman sonrası, odalarında inançlarını pekiştirmeye çalıştık. Döndüğümüzde çok kötü bir Beşiktaş maçı yaşadık. Hiç beklemediğimiz sonuçla maçı kaybettik. Belki bizim için kırılma noktalarından biri oldu. Yaşananlar, takımı tekrar bir araya getirdi. Şampiyonluk yolunda doğru adımlar atmaya motive etti. Sezon başladı, bir sürü tartışmalar yaşandı; TFF, hakemler... Üçüncü haftada liderliği ele geçirdik, ligin sonuna kadar belki de ilk defa ligin 2 haftası hariç tüm haftaları lider tamamladı. Futbol insan tarafından oynanan bir oyun. İnsanlar dönem dönem performanslarında iniş çıkışlar yaşar. Oyun olarak istemediğimiz dönemler yaşadık. Yoğun maç tempolarında bunlar olağan şeylerdi futbol içinde. Bu süreyi, kısa sürede atlatıp seri maçlar kazanan yapıya dönmekti önemli olan. Bunu başardık. Elimizdeki en büyük hedef şampiyonluk, ona doğru konsantre olduk.

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TRABZONSPOR MAÇI VURGUSU

Şampiyonlukta, iç sahada 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçı önemliydi. Çekişmeli bir maç oldu. Trabzonspor'un en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Maç 3-3 biterken 90+2'de Abdülkerim'in inanılmaz müdahalesiyle bir gol yemekten kurtulduk, uzatmalarda Batshuayi'den 90+8'de gelen golle galibiyete ulaştık. O son dakikada gelen çok ciddi şampiyonluğun müjdeleyecisi oldu. Geçmişte de böyle maçlar oldu. Bu ona benzer bir maçtı. O maç bizim için önemli, kırılma noktalarından biriydi.

ALGILAR VARDI

Biz 3 yıl boyunca kendimizle yarıştık. İstatistiklere bakınca, bir sürü algılar vardı, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan intibalar, bir takım yanlış yönlendirmelere rağmen, yapıdan bahsedenlere somut verilerle cevap veriyorum. Galatasaray, bu sezon 91 gol atarak en çok gol atan takım olmuş. 15 maçta gol yemeyen tek takım olmuş. Topla oynama yüzdesi ortalaması yüzde 57.5 ile birinci sırada. Net gol pozisyonunda 158 ile ilk sırada. Rakip ceza sahasında 1146 kez topla buluşarak birinci. 648 şut çekerek birinci sırada. Ceza sahasından 204 şutla birinci. 19 kafa golüyle birinci. Duran topta 38 gol var, yine birinci. Bu rakamların hepsi çok değerli. 38 duran top golü, birer çalışmanın, taktik zekanın sonucu oluşmuş goller. Antrenmanları takip edenler rahatlıkla görür, nasıl duran top antrenmanı yaptırdığını. 36 haftayı lider bitirmişiz. En az gol yiyen biz olmuşuz. 11 puan farkla şampiyonluğa ulaştık.

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TRANSFER POLİTİKASI

Galatasaray'ın transfer politikası var. Başkanımız bunu açıkladı. Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Bu takımın Avrupa'da başarılı olması için takviyeler gerektiği başkanımız ve hocamız tarafından dile getirildi. Hocamızın söylediği bölgelere, Avrupa'da başarıyı getirecek oyuncuları takviye etmek. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında başlıyoruz. Eylül ayının ilk haftası demek. Bu serüvende son 16'ya kalmak bizim için son derece önemli bir ilk başarı ayağı. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinizde belirli bir gelir elde ediyorsunuz, playofflarda bir gelir daha, son 16'ya kalınca 10 milyon euro ilave gelir elde ediyorsunuz. Güçlü bir kadro kurduğunuz zaman, Avrupa'da başarı gelince sizi ekonomik olarak önemli bir noktaya getiriyor.

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TRANSFER SAYISI VERDİ

4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor.

MUSLERA'NIN VEDASI VE GÜNAY'IN PERFORMANSI

Türk oyuncularımızın sözleşmeleriyle ilgili yenilemeleri yaptık. Önemli olan kadroyu muhafaza etmek ve takviyeler yapmak. Çalışıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha geniş zamanıız var. İlk Avrupa maçımız eylül ayında. Fırsat transferleri deyip işi son ana bırakmak doğru olmaz. Kaleci konusunu öncelikle çözmemiz gerekecektir. Elbette ki isimler var. Galatasaray'ın listesi, çalışması, analizi, takibi var. Her mevki için var, sadece kaleci değil. Yarın bir sürprizle karşılırsak, muhtemel bir transfer için de hazır liste gerekiyor. Pozisyondan bağımsız olarak her bölge için yıl boyu çalışıyoruz. Elimizde listelerimiz var. Oyuncu ismi zikretmek istemiyorum. Geçmişte birçok oyuncu için bu tip polemikler ortaya atıldı. Resmi ağızdan bir isim deklare etmek mümkün değil. Galatasaray, 14 yıl boyunca Muslera ile kalesini gole, tartışmalara, arayışlara, transfer tekliflerine kapalıydı. Bir kere Günay var, en büyük güvencemiz. Hakkını yemememiz lazım. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Türkiye Kupası'nı Günay ile kazandık. Günay, kupa kazandığımız kadronun tek kalecisiydi. İki derbi oynadı. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadık, finalde Trabzonspor ile oynadık. Muslera'yı aratmayacak bir kaleci olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle daha çıkacağız.

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VICTOR OSIMHEN KALACAK MI?

Bu sorunun cevabını keşke kolaylıkla verebilsek. Bu süreç devam ediyor. Herkes çok yakından takip ediyor. Sürecin bir sürü ayakları var. Başka takımların transfer görüşmeleri, teklifleri var. Galatasaray'ın bir teklifi var. Bir ekip olarak çalışıyoruz transferde, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu ve ben. Başımız Dursun Özbek. Öncelikle ben ve Maruf, daha sonra aramıza Sevgili Abdullah Kavukcu katıldı. İş bölümüyle başkana bağlı olarak götürüyoruz. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte bu süreci götürüyor. Kolay değil, sabırlı olmak lazım. Her geçen gün Osimhen'in kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Osimhen'in kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Geçen yaza bakınca zor karar verdiğini görüyoruz. Anlayışla karşılamak lazım. Tüm Galatasaraylılar burada tutmak istiyoruz. Netice itibarıyla Galatasaray'ın ekonomik gücü ve büyüklüğü var. Doğru rakamlarla bu transfer için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. İstediği paraları verince transfer başarısı olmaz. Telaffuz edilen rakamlar ortada. 75 milyon euro maddesi var, maaş teklifleri var. Biz Osimhen'i, tüm bonuslar gerçekleştiği halde 9 milyon Euro'ya oynattık. Transfer başarısı budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ekonomik gücü de dikkate alarak bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Geçen zaman bizim için dezavantaj değil aksine avantaj. Umarım Galatasaray'ın yönetebileceği rakamlarla gerçekleşir. Detayları konuşmak doğru olmaz. Bunlar dinamik süreçler. Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusuydu. Son takımı Galatasaray. Burası onun evi. 1 yıldır burada yaşıyor. Görüşmeler devam ediyor. Rakamlar görüşülür, artırılır ayrı konu. Revize teklif falan doğru değil. Galatasaray, imkanları ölçüsünde Osimhen'i mutlu edecek, sürdürülebilir ekonomik yapısını, limitlerini... Kulüplerin uymakla yükümlü olduğu hem TFF'nin hem UEFA'nın kuralları var. Uğraşıyoruz.

İSTANBUL'DA YAŞAMAKTAN MUTLU

Osimhen'in İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz. İyi bir aile babası. Onlarla birlikte buradaydı. Birçok oyuncu ailesini getirmiyor. Son Başakşehir maçını gözünüzün önüne getirin. Sert bir maç oldu. Osimhen ile rakip stoperler arasında kıran kırana mücadele gerçekleşti. Bizle birlikte 41 maç oynadı. 41 maç içerisindeki en sert geçen ve onun en çok sinirlendiği maç olmuştu. Düşünün son maçınız, kiralıksınız, kontratını bitiyor. Korakor mücadeleyi, aidiyetle bağlı olduğunuz kulüp için yaparsınız. İş ahlakı çok yüksek. Negatif hiçbir konu olmadı. 1 dakikada gelmeyi kabul etti. Hiç sıkıntısı olmadı. Galatasaray'ın tüm futbolcuları karakter gösterdi. 1 gün bile en ufak tartışma yaşanmadı. Sesin yükseldiği tek anlar, devre arasında soyunma odasında berabere ya da mağlup girdiğimiz maçlarda oldu. Tüm oyuncularımıza son derece büyük bir teşekkürü borç olarak iletiyorum. Hepsi olağanüstü karakterli oyuncular. Hepsi son derece takıma bağlı. Hepsi son derece iyi arkadaş. Saha içi ve saha dışında en ufak sorun yaşamadık. Hani kolej takımı lafı var ya inanın o kadar güzel bir atmosfer vardı ki nazar değmesin. Başarıyı getiren en büyük şeylerden biri huzurdu. Bunun baş mimarı da Okan Buruk.

OSIMHEN İÇİN BÜTÇE SAĞLANDI

Neresinde bakarsanız bakın; Osimhen anında hizmet veriyor, sportif başarı ve gelir elde ediyorsunuz. Galatasaray'ın Dursun Özbek ile başlattığı çok önemli bir finansal değişimi var. Galatasaray'ın gelirleri önemli noktaya ulaştı. Devam eden projeler, nakit girdileri sağlayacak noktaya geldi. Birkaç yıl içinde projeler hayata geçince, parasal problemlerini çözmüş, Avrupa'nın en büyük 20 kulübü arasında bir yapıya dönecek. Başarıyı zedeleyecek, kaos yaratacak anlaşmayı da müsterih olun, Galatasaray Spor Kulübü ve Dursun Başkan müsaade etmez. Galatasaray'ın imkanları, Osimhen'in burada kalmasını sağlayacak imkanlardır. Galatasaray, Osimhen'in kalmasını sağlayacak bütçeyi sağladı. Ancak, en üst seviyedeki rakamları verelim, yarın imzayı atalım şeklinde algılanmaması lazım.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Son 3 yılda Fenerbahçe ile 8 maç yaptık, 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı, 2'si berabere, 1 mağlubiyet var. Son 3 yıldaki puan farkı 22. Yok son 10 yılda şu kadar puan farkı var, biz hiç olamadık Galatasaray oldu falan. Bu hesaplara bakınca yanılgı olur. Sadece 13. olduğumuz sezon 52 puan almışız, o sezon bize 21 puan fark atmışlar. 3 sezonda 3 şampiyonluk almışız, oluşan puan farkı 22. Farklarla şunla bunla bu işi başka amaçlara bağlamak doğru değil. Hafızalarımızı yokladığımız Denizli'de galip gelsen şampiyonsun, Trabzon'u kendi evinde yensen şampiyonsun, uydurulan playoffta kendi evinde Galatasaray'ı yensen şampiyonsun, sonra 2021'de kendi evinde Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Bunların hiçbirini yapamamışsın, şampiyon olamamışsın. Bir takım şeylerle şampiyon olanı kötüleyerek, algılarla başarıya gölge düşürerek kendilerini avutanlar, kendi camialarıyla hesaplaşmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar üstünlük kurduk. Çok iyi kadromuz, çok iyi teknik ekibimiz ve bunu iyi yöneten başkan, yönetim, taraftar var. Bizim odağımız şampiyonluk.

CUESTA'NIN TRANSFERİ

Cuesta listemizdeydi. Transferin kapanmasına birkaç gün kala listemizdeki 3 oyuncudan bir tanesiydi. Herkes bir oyuncun şartlarını görüşmek üzere görev aldı. Ben de Cuesta ile görüştüm. Tüm şartları masaya koyduk. Sonunda da buna göre ortak karar verildi. Benim şu oyuncuyu öneriyorum demem mümkün değil. Ben haddimi bilen biriyim. Teknik konuyu ben hocamla konuşmam. Biz yönetici olarak, Abdullah Bey de Maruf Bey de aynı durumda. Biz teknik tarafa karışmayız. Koskoca Okan Buruk'la, teknik ekibiyle oyuncuyu teknik olarak değerlendirmek mümkün değil.

MORATA SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ

Morata kiralık ve sözleşmeli oyuncumuz. Yenikapı'ya çocuklarıyla geldi. Çocuğuyla ilgili küçük bir problem oldu. Daha fazla problem olmaması için gitti. Suni gündemler, şöyle böyle tartışma doğru değil. O da zaten sosyal medya hesaplarından şampiyonluğu kutladı. Önemli oyuncularımızdan bir tanesi.

ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Icardi'nin sazı bıraktığı yerden devam edeceğine inanıyorum. İyi çalışıyor. Son haftalarda buradaydı. Kemerburgaz'da fizyoterapistlerimizle çalıştı. Harfiyen gidiyor, hatta bir miktar önde gidiyor. 4 Temmuz'da sezon açılışı var, Icardi de gelip başlayacak diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon müthiş goller atacağını, 'Aşkın Olayım' şarkısını yine söyletecek. Türkiye'yi, Galatasaray'ı çok seviyor. Aidiyetle bağlı. Icardi de Osimhen'e benziyor. İlk sezon kiralık geldi, sonra Suudi takımlarından teklif geldi, uzun ve zor bir süreçti, birçok teklife 'hayır' diyerek, Galatasaray'ın bütçesine uygun şartlarla kazandırıldı. Sözleşmeli oyuncumuz. Bu sezon kaldığı yerden devam edecek