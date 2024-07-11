Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Guela Doue açıklaması

Haberin Devamı

Galatasaray'da yönetici İbrahim Hatipoğlu, LASK Linz maçı öncesi D Smart yayınında transferlerle ilgili konuştu.

Guela Doue transferiyle ilgili soruya cevap veren Hatipoğlu; 'Bitseydi haberiniz olurdu. Biten transferleri KAP'a bildiriyoruz. Şu anda en iyi, en doğru için çalışıyoruz. Dün Okan hocamız da 'Acil değil doğru transfer yapmak istiyoruz' dedi. Biz de çalışıyoruz. Umarım yakın zamanda sonuçları alacağız. Kampa yetişir yetişmez, bir an önce doğru transferleri takımımıza katmak için çalışıyoruz. Transfer dinamik bir süreç. Bazen çok yaklaştığınızı düşündüğünüzde aksilikler olabiliyor. Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray emin ellerde, taraftarlarımız merak etmesin.' dedi.

'BİZDE MUTSUZ OYUNCU YOK'

Icardi'nin mutsuzluğu olup olmadığı yönünde soruyu da yanıtlayan Hatipoğlu; 'Bizde mutsuz oyuncu yok. Herkes mutlu, herkes son derece motive şekilde çalışıyor. Icardi de öyle. Gayet fit geldi, takımın geneli fit geldi. Yazı herkes çok iyi geçirmiş. Tek eksiğimiz milli oyuncular. İkinci kamp döneminde eksiksiz bir kadroyla lige başlıyor olacağız. Yeni gelecekler de olacak.' diye konuştu.