Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Osimhen seneye de Galatasaray’da kalabilir

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen’in devre arasında ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Radyospor’a konuşan Hatipoğlu, “Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray’ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye, Osimhen’i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray’a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte oluruz bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok” diye konuştu.

MOURiNHO BiZi BIRAKSIN KENDi TAKIMINA BAKSIN

Hatipoğlu, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili olarak, “Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı” derken Jose Mourinho için de şu yorumu yaptı: “Mourinho, Roma’daki serüveninin bir benzerini Türkiye’de yaşıyor. Rakibe ve hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor.”