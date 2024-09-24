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Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Osimhen seneye de Galatasaray’da kalabilir

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#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Osimhen
Galatasarayda İbrahim Hatipoğlu: Osimhen seneye de Galatasaray’da kalabilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı yıldızın devre arasında ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen’in devre arasında ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Radyospor’a konuşan Hatipoğlu, “Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray’ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye, Osimhen’i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray’a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte oluruz bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok” diye konuştu.

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Hatipoğlu, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili olarak, “Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı” derken Jose Mourinho için de şu yorumu yaptı: “Mourinho, Roma’daki serüveninin bir benzerini Türkiye’de yaşıyor. Rakibe ve hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor.”

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#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Osimhen

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