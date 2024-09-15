Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Osimhen haziran ayına kadar bizimle olacak

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Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen’in ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Hatipoğlu, “Osimhen dünyanın en pahalı futbolcusu. Onu izlemenin tadını çıkaralım. Uzun süre bizimle birlikte. Osimhen, hazirana kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem şampiyon oluruz hem de Avrupa’da finale çıkarız” dedi. “Mauro İcardi ayrılacak mı?” sorusunu da yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu, “Mauro İcardi bu takımın son derece başarılı bir oyuncusu. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bizimle mukavelesi var. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başkasının hayal kurması beyhude. Oyuncuyu transfer etmek isteyen gelir teklifini yapar. Nasıl bir cevap vereceğimizi de herkes görür” ifadelerini kullandı.

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CENK ERGÜN SÜRPRiZ OLDU

İbrahim Hatipoğlu, futbol direktörlüğünden ayrıldığını açıklayan Cenk Ergün’ün istifasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Hatipoğlu, “Henüz bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadık” dedi.