Galatasaray'da hücum planı değişiyor! Okan Buruk'tan sürpriz hamle

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, milli arada büyük bir değişikliğe gidiyor.

TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk; Yunus Akgün, Leroy Sane, Rafael Leao ve Batrakov konusunda önemli kararlar aldı.

YUNUS AKGÜN YENİDEN SAĞ KANADA





Okan Buruk, son aylarda ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yapan Yunus Akgün'ü yeniden orijinal bölgesi olan sağ kanada döndürmeyi planlıyor.

Bu değişiklikle birlikte Leroy Sane'nin de takımın ana planındaki rolünün azalması bekleniyor.

LEAO PLANI





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Galatasaray'ın hücum hattındaki bir diğer değişiklik ise sol kanatta yaşanacak.

Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'ya daha fazla süre verilmesi planlanıyor.

10 NUMARADA BATRAKOV DÖNEMİ BAŞLIYOR





Galatasaray'da dikkat çeken bir diğer plan ise 10 numara pozisyonunda.

Okan Buruk'un, Rus futbolcu Batrakov'u artık ilk 11'de değerlendirmek istediği ve genç oyuncuyu Torreira-Sara ikilisinin önünde konumlandırmayı planladığı belirtildi.

OSIMHEN FORMASINA KAVUŞUYOR





Galatasaray'da hücum hattının en önemli ismi Victor Osimhen için ise değişen bir durum bulunmuyor.

Sakatlık veya ceza problemi yaşanmaması halinde Nijeryalı yıldızın milli maç arasının ardından yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.