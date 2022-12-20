Galatasaray'da herkes izinli, Mauro Icardi Florya'da!

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Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray 'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.

Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu. Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan İcardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

Cim Bom'un süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.+

HERKES İZİNLİ ICARDI FLORYA'DA

Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

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