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Galatasaray'da herkes hazır, gözler Domenec Torrent'te

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasarayda herkes hazır, gözler Domenec Torrentte
Ali Naci Küçük

Galatasaray, kadro genişliği açısından bu sezonun en rahat dönemini yaşıyor. Kalede Pena-Muslera, forvette Muhammed-Gomis rekabetinin yaşandığı sarı kırmızılılarda asıl çekişme orta sahada. Pulgar, Berkan, Taylan ve Cicaldau oyunun merkezinde görev almak için yarışırken, Babel, Feghouli, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu da kanatlarda forma kapmaya çalışıyor.

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Ligde yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisiyle ateş hattından uzaklaşan Galatasaray’da moraller yerine geldi. Yarın oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında da 3 puan hedefleyen sarı kırmızılılarda futbolcuların hemen hepsinin form tutması ve Muslera’nın oynayacak duruma gelmesi, forma rekabetini en üst düzeye çekti. Oyuncu seçeneğinin çoğalmasıyla birlikte teknik direktör Domenec Torrent tatlı bir sıkıntının içine düştü.

Barcelona maçında da Pena

Muslera’nın uzun süren sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlamasıyla forma rekabetinin en çok yaşanacağı mevki ‘kale’ olacak. Oynadığı ilk 3 maçta gösterdiği başarılı performansla olumlu not alan İnaki Pena’nın son Rizespor karşılaşmasında yediği gollerde eleştiri alması, Muslera’nın oynama şansını yükseltti. Ancak Torrent’in riske girmeyip Pena ile devam etmesi bekleniyor. İspanyol kaleci, bir sürpriz olmazsa, kiralık geldiği Barcelona ile oynanacak Avrupa Ligi maçında da kaleyi koruyacak.

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Gomis yine kulübeden gelecek

Tıpkı kale gibi iki futbolcunun forma için yarıştığı diğer mevki santrfor. Gomis, sonradan oyuna girdiği Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı 3 golle alkış alırken, Mustafa Muhammed de fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. İki oyuncudan da son derece memnun olan Torrent’in Konya’da Muhammed’i yine ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Gomis’in özellikle 60. dakikadan sonra yorulan savunmalara karşı daha etkili olduğunu düşünen Torrent, 36 yaşındaki oyuncuyu böylelikle daha efektif kullanmayı planlıyor.

 

HALİL VE MORUTAN ARTIK ÇOK ZOR

G.Saray orta sahasındaki forma rekabeti dorukta. Son Rize maçında 2 asist yapan Feghouli’nin bu hafta 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Orta alanın göbeği için pulgar, Berkan, Taylan ve Cicaldau yarışırken, kanatlarda Babel, Emre ve Kerem’den ikisi forma giyecek. Halil ve Morutan’ın ise artık forma giymeleri zor görünüyor.

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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