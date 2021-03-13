Galatasaray'da Henry Onyekuru'dan galibiyet yorumu! 'Önemliydi, çok mutluyum'

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da iki golün sahibi Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Onyekuru, "Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. İyi oynadık ve mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Takıma katkı verdiğim için mutluyum." dedi.

'BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR'

Heny Onyekuru sözlerini, "Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" ifadeleriyle tamamladı.

'ÇOK FARK ETMEDİ'

Galatasaray'ın sol beki Saracchi ise "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi." şeklinde konuştu.