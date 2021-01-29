Galatasaray'da Henry Onyekuru, üçüncü dönemine hızlı başladı!

Henry Onyekuru, 3. kez geldiği Galatasaray'da hızlı bir başlangıca imza attı.

Gaziantep FK maçının devre arasında Galatasaray'da Emre Akbaba ve Belhanda yerine Henry Onyekuru ile Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

Onyekuru, Haziran 2020'den sonra ilk kez Süper Lig'de bir maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, son olarak Haziran'da oynanan Başakşehir maçında Galatasaray forması giymişti.

OYUNA GİRDİ, 6 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

Henry Onyekuru oyuna girdikten 6 dakika sonra topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmazken VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

Babel'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, topu köşeden ağlara bıraktı ve üçüncü döneminin ilk maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü attı.

Onyekuru, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkarttı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA İLK GOLÜ

Henry Onyekuru, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki son golünü , Şubat 2020'deki Fenerbahçe derbisinde atmıştı.

Yıldız futbolcu, 2019 yılında oynanan Antalyaspor maçından sonra ise ilk kez bir maçta iki gol atmayı başardı.

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