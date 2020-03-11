Son Dakika | Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!
Galatasaray'da Henry Onyekuru, bugünkü antrenmanda bileğinde hissettiği ağrıdan dolayı çalışmayı yarıda bıraktı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.
Nijeryalı futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenmanda bileğinde hissettiği ağrı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı.
Teknik Direktör Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile görüşen Henry Onyekuru, tedbir amacıyla çalışmaya devam etmedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle