Galatasaray'da Henry Onyekuru müjdesi!

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'n deki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin’in tedavisine devam edildi. Martin Linnes, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Henry Onyekuru, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30’da İzmir’e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

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