Galatasaray'da Henry Onyekuru etkisi! Florya'ya neşe getirdi...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi keyifler yerinde... Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan da galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar, zirve takibini sürdürüyor.

Muslera'nın kaleye döner dönmez yaptığı kritik kurtarışlar, son Başakşehir mücadelesinde çıkardığı penaltı vuruşuyla takımı ayakta tutması, Galatasaray'da savunma özgüvenini yerine getirdi.

Bununla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferlerin büyük çoğunluğunun yapılması, bunların en başında da Onyekuru'nun müthiş bir geri dönüşe imza atması, Aslan'ı şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma getiriyor.

Hasreti onlar bitirdi

Gaziantep maçının ikinci yarısında iki gol atan, Başakşehir'e karşı da 1 gol atıp 1 penaltı yaptıran Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe deplasmanında takımın en büyük kozu olacak. Nijeryalı yıldız, geçen sezon 20 yıllık galibiyet hasretini bitiren maçın da yıldızıydı. Cim Bom'da formu yükselen bir diğer isim de Donk. Başakşehir maçını nefis bir asist ve golle tamamlayan Hollandalı futbolcu, bu istatistiğin bir benzerine geçen yıl Kadıköy'deki maçta ulaşmıştı. Donk, bu haftaki Fenerbahçe derbisinde de ekstra işler yapmaya çalışacak.

Falcao derbi kadrosunda

Aslan'a bir müjde de sakat oyunculardan geldi. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, takımla çalışmalara katıldı ve derbi kadrosunda yer alabilecek. Şener, Oğulcan ve Emre Taşdemir de kontrollü şekilde takımla çalıştı. Bu oyuncular da kısa süre içerisinde kadroya dahil edilecek. Ayrıca Feghouli'nin ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladığı ve dönüş için geri sayıma geçtiği belirtildi. Takımın form grafiği, eksiklerin birer birer dönmesi derken, Fatih hocanın yüzü de artık daha çok gülüyor. Terim, dünkü antrenmanda da oldukça keyifliydi.

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