Galatasaray'da hem Mertens hem Icardi siftah yaptı!

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken yeni transferler Mertens ve Icardi siftah yaptı.

MERTENS SİFTAH YAPTI

Nef Stadı'nda oynanan maçın 11. dakikasında Icardi'nin şık asistinde topu filelere yollayan Dries Mertens bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 9. resmi maçına çıkan Belçikalı yıldız bundan önceki maçlarda gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

HEM ASİST HEM GOL

Müsabakanın 22. dakikasında sahneye çıkan isim bu kez Icardi olurken Arjantinli yıldız, Rashica asistinde skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Maçta ilk asistini yapan Icardi, sarı kırmızılı formayla ilk gol katkısını da Alanyaspor karşısında yaptı.

Öte yandan golün asistini yapan Icardi de Galatasaray'daki ilk skor katkısını yaptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi Haberi görüntüle

G.SARAY'DA BÜYÜK TALİHSİZLİK

Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın 3. dakikasında atağa kalkan Galatasaray'da Mertens'in çektiği şut kale çizgisi üzerinde Icardi'ye çarparak ağlara gitti.

Sarı kırmızılı futbolcular sevinirken gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.