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Galatasaray'da hedefler belli: Kaleye Ederson, stopere Akanji

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#Transfer#Galatasaray#Akanji
Galatasarayda hedefler belli: Kaleye Ederson, stopere Akanji
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

Napoli ve Arap kulüplerinin de talip olduğu Ederson, 10 milyon Euro ücret talebinin kabul edilmesi halinde Galatasaray’a imza atmaya hazır. Sarı kırmızılıların stoper mevkisi için düşündüğü Manuel Akanji’ye ise 28 milyon Euro fiyat biçiliyor.

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Galatasaray, haftalardır yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen’e imza attırmak için geri sayıma başlarken, diğer yandan kaleci ve stoper transferi çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılıların her iki mevki için ilk tercihleri Manchester City’de forma giyen futbolcular oldu. Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yürüten yönetim, İngiliz ekibinin kalecisi Ederson için resmi teklifini iletirken, defans oyuncusu Manuel Akanji’nin de fiyatını sordu. Fransız L’Equipe gazetesine göre Galatasaray, 3 milyon Euro önerirken, City’nin beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi.

NAPOLI VE ARAP KULÜPLERİNİ İSTEMİYOR

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Brezilyalı kaleciye İtalya şampiyonu Napoli ve bazı Arap takımlarının da talip olması, bonservis pazarlığında Manchester City’nin elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor. Ederson’un ise ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtildi. Manchester City’den halen yılda 7 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki file bekçisinin yıllık 10 milyon Euro net ücrete imza atmaya hazır olduğu bildirildi. Benfica ve Manchester City’de toplam 23 kupa kazanarak dünyanın en kariyerli kalecileri arasına giren Ederson’un durumunun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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MOURINHO DA EDERSON'LA GÖRÜŞME YAPTI

Stoperde Davinson Sanchez’in yanında direkt oynayacak bir yabancı almayı kararlaştıran Galatasaray’ın listesindeki ilk isim olan Manuel Akanji, 3 yıldır Manchester City forması giyiyor. İsviçre Milli Takımı’nda da oynayan 29 yaşında ve 1.88 metre boyundaki Akanji’nin piyasa değeri 28 milyon Euro. Galatasaray yönetimi, kulüp koşullarına uygun bir rakam istenmesi halinde Akanji’nin transferi için harekete geçecek. Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Ederson ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirip transfer için düşüncesini sorduğu ancak Brezilyalı kaleciden olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Akanji

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