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Galatasaray'da hedef Yenikapı'da 1 milyon aslan!

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#Galatasaray#Süper Lig#Gazetehaberleri
Galatasarayda hedef Yenikapıda 1 milyon aslan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

Sarı - kırmızılılar 5. yıldızı görkemli bir törenle kutlamak istiyor.

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Başakşehir maçı sonrası kupasına kavuşacak Aslan, 53 bin 978 kişilik RAMS Park’la sınırlı kalmak istemiyor.
Ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğun kutlanması planlanıyor.

Süper Lig’de 25. kez şampiyon olan Galatasaray’da şimdi camia ve taraftarların en çok merak ettiği konu kutlamaların nerede yapılacağı.

Sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasına sezonun son haftasında RAMS Park’ta Başakşehir ile oynanacak maçın ardından kavuşacak.

kırmızılılar şampiyonluk kupasına sezonun son haftasında RAMS Park’RAMS Park’ın kapasitesinin 53 bin 978 kişi olması nedeniyle kutlama sadece statla sınırlı olmayacak.

Okan Buruk, Kayseri maçı sonrası Florya’da kutlama olmayacağını net olarak ifade ederken hedef Yenikapı’da taraftarla buluşmak.

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Valiliğe izin için başvuran G.Saray yönetimi yanıt beklerken hedef 1 milyon taraftarla birlikte ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğu kutlamak.

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5 YILDIZLI FORMALAR SATIŞTA

25. şampiyonluğunu kazanan G.Saray 5 yıldızlı formaları görücüye çıkardı. GS Store’daki ürünlerini güncelleyen sarı kırmızılılar 2024-25 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu. Ayrıca 5 yıldızlı tişört, atkı ve bayraklar da taraftarın beğenisine sunuldu. Bu arada logoda diğer 4 yıldızın üstüne konan 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlandırılabileceği de öğrenildi.

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#Galatasaray#Süper Lig#Gazetehaberleri

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