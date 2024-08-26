Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez yer almak

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 3-2'lik skorla kaybetti.

Aslan'ın turu geçmesi için iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek. Sarı-kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Devler Ligi'ne kalan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez yer almak istiyor

Bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almak isteyen Galatasaray bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez mücadele etti.

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Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Aslan daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında Devler Ligi'nde oynadı.

Avrupa kupalarında 318. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 317 kez oynadı.

Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 120 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 475 gol gördü.



Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34 karşılaşma

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 75 gol atıp, kalesinde ise 37 gole engel olmadı.



Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 15 maça çıktı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 13, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu 15 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 5'ini ise kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.





Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakcı cezalı

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Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı müsabakada olmayacak.

Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.



İsviçre takımlarıyla 18 kez mücadele etti

Galatasaray ile Young Boys, UEFA organizasyonlarında 1 kez rakip oldu.

Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla da 18 kez karşı karşıya gelirken, 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu süreçte Zürich, Sion, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, St. Gallen ve Bellinzona ile mücadele etti. Galatasaray, İsviçre ekipleriyle yaptığı maçlarda rakip filelere 44 gol gönderirken, 32 gol yedi.

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Michy Batshuayi'den 4 maçta 3 gol

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

30 yaşındaki forvet, 2'si Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1'i de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere oynadığı 4 resmi müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Young Boys ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan dahil olan Batshuayi, 2 önemli gole imza attı.



Espen Eskas düdük çalacak

Galatasaray - Young Boys karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın 4. hakemi de Mohammad Usman Aslam olacak. VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink görev alacak.

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